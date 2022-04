Marco Baldazzi a PressGiochi: “Grandi aspettative con Top 7 Diamond”

E’ sempre importante essere in prima fila per le aziende che continuano a credere nel settore slot, come, per l’appunto, la Baldazzi Styl Art. A Pianoro la fiducia non è

E’ sempre importante essere in prima fila per le aziende che continuano a credere nel settore slot, come, per l’appunto, la Baldazzi Styl Art. A Pianoro la fiducia non è mai mancata e, da quanto affermano Ettore e Marco Baldazzi, il momento lascia intravedere segnali positivi. “Stiamo assistendo alla ripresa del mercato dei cabinet e noi in questo campo siamo fortissimi col nostro Casinò, mobile storico che è ancora considerato il più amato dagli italiani. E’ il riconoscimento della qualità dei nostri prodotti e di una azienda sempre vicina al cliente”.

L’altro asso nella manica è il Cambia Cambia, collaudatissimo sistema di cambio del denaro che nelle sue ridotte dimensioni è dotato di requisiti tecnici e componenti di prim’ordine oltre che di un’elevata capienza. Ora, è provvisto anche di controllo gestione da remoto, grazie al quale è acquistabile con le agevolazioni del credito d’imposta 4.0. Comunque, la macchina è disponibile anche senza questo aggiornamento.

Per ultima, abbiamo tenuto la Top 7 Diamond, multigioco destinato a prolungare le fortune della serie Top 7 di Baldazzi. La scheda è provvista di ben 5 giochi del tutto nuovi, più le storiche Vampire e Fattoria, e di un motore di ultima generazione. Un bell’impegno progettuale da parte dell’azienda, che nutre in Top 7 Diamond grandissime aspettative, considerando che i primi test sono stati eccellenti.

Come sempre, è doveroso ricordare il puntuale servizio assistenza, con tutti gli accessori e i ricambi per i prodotti in catalogo disponibili online in pronta consegna.

