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Marche, interpellanza Mastrovincenzo (PD): “Ripristinare legge regionale sul gioco del 2017”

È stata depositata in Consiglio regionale delle Marche un’interpellanza – a firma del consigliere Antonio Mastrovincenzo (Partito Democratico) e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza – per sollecitare un

22 Aprile 2026

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È stata depositata in Consiglio regionale delle Marche un’interpellanza – a firma del consigliere Antonio Mastrovincenzo (Partito Democratico) e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza – per sollecitare un intervento deciso sul tema del contrasto al gioco d’azzardo nella regione.

Al centro della richiesta, il ripristino della legge regionale del 2017, considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione e il contenimento del fenomeno e la revisione delle modifiche introdotte nel 2023. Viene inoltre evidenziata la necessità di un rifinanziamento adeguato delle misure previste.

A rafforzare le preoccupazioni sono i dati del Ministero dell’Economia, elaborati dall’associazione Libera, secondo cui nel 2025 nelle Marche sono stati spesi oltre 4 miliardi di euro nel gioco d’azzardo, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.

Negli ultimi anni, operatori sanitari e associazioni del territorio hanno più volte segnalato la crescente diffusione della dipendenza da gioco, sottolineando i rischi sociali e sanitari connessi. Tuttavia, tali richiami non avrebbero trovato risposte adeguate.

Con l’interpellanza, si chiede quindi alla Giunta regionale di chiarire quali politiche intenda adottare per affrontare il fenomeno, attraverso misure che puntino a ridurre l’offerta di gioco, rafforzare il sostegno alle persone in condizione di dipendenza e riportare al centro la tutela della salute pubblica.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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