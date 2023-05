Marche: in Comm. Sanità si torna a parlare di gioco

Si torna a parlare di gioco oggi presso la Commissione Sanità e politiche sociali della Regione Marche.

E’ inserito all’ordine del giorno l’esame e la nomina dei relatori della Proposta di legge n. 186/2023 recante “Modifiche alla legge regionale n. 3/2017 -Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e socialenetwork”.

Nella seduta verrà discusso anche l’esame della Proposta di atto amministrativo n. 45/2023 “L.R. 3/2017, art. 9, c. 1. e s.m.i. – Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali)’. Annualità 2023-2025” seguito dai relatori Borroni e Lupini.

La proposta di atto è stata presentata dalla Giunta regionale lo scorso 30 marzo e prevede di approvare, definitivamente, il Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali) per le annualità 2023-2025.

In Regione Marche le persone in carico al Sistema Sanitario regionale per problemi relativi al GAP e dipendenze digitali nel 2022 sono state 776 (contro i 429 del precedente anno. Di questi, 413 per problemi relativi alle dipendenze digitali (contro i 44 del 2021).

Rispetto ai dati del 2021 si evidenzia un aumento esponenziale dell’intercettazione del fenomeno e della presa in carico di soggetti affetti da dipendenti da nuove tecnologie e social network, per le seguenti motivazioni:

– la pandemia ha acuito le problematiche relative alle dipendenze digitali, strumento a suo tempo utilizzato per limitare l’isolamento;

– il ripristino alla normalità con il termine della pandemia ha permesso di incentivare gli accessi ai servizi;

– i finanziamenti Ministeriali messi in campo, con l’implementazione dei servizi per le tossicodipendenze ha permesso di intercettare lo specifico fenomeno e di attivare concrete prese in carico dei pazienti.

Per quanto concerne i Fondi ministeriali relativi alle annualità 2021 e 2022 (legge 208/2015) sono stati stanziati per ciascun anno € 44.000.000,00, le quote di competenza della Regione Marche ammontano ad € 1.130.800,00 per ciascuna delle annualità.

È stato conservato inoltre un residuo da stanziamento del Fondo nazionale vincolato annualità 2019 di € 16.050,25.

A questi si aggiungono € 112.729,57 già disponibili dal Piano GAP 2019-2021 per le attività di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali.

Inoltre è stato previsto uno stanziamento di fondi sanitari regionali di € 800.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025;

Criteri di ripartizione del fondo – Il fondo complessivo di € 4.790.379,82 per il triennio 2023-2025.

PressGiochi