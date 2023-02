Marche. Ass. Saltamartini: “Contro ludopatia agire su regolamentazione del gioco e prevenzione”

“Si stima che nelle Marche dall’1 al 3% della popolazione abbia una dipendenza da gioco. Sono oltre 400 i soggetti seguiti nei vari Dipartimenti Dipendenze Patologiche per problemi relativi al gioco d’azzardo”.

Così l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in occasione della Giornata della Lotta al GAP – Gioco d’Azzardo Patologico che si celebra il prossimo 26 febbraio. La dipendenza da gioco è un disturbo caratterizzato dall’incapacità di resistere al desiderio di scommettere e cimentarsi in giochi nei quali vi sia la possibilità di guadagnare molto, affrontando un rischio accettabile in relazione alla singola perdita. Mediamente i marchigiani puntano, nei diversi giochi, circa 1800 milioni di euro l’anno a fronte di vincite per 1400 milioni.

Per questo, ricorda una nota, le Marche si sono dotate di una legge per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network. Prevede che la Regione elabori il Piano di contrasto con una relazione annuale alla Giunta sull’attuazione ed i risultati ottenuti. Si affiancano campagne di sensibilizzazione e informazione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche attraverso l’indizione di una Giornata dedicata alla lotta al Gap, il 26 febbraio appunto.

Inoltre, i Comuni possono disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco, prevedendo fasce orarie giornaliere fino ad un massimo di dodici ore. È vietata ogni forma di pubblicità su apertura ed esercizio delle sale da gioco mentre è prevista la promozione del logo no slot con incentivi per gli esercenti. Il gettito delle sanzioni viene destinato per il 50% alle finalità disposte dalla legge.

Il Programma di contrasto al GAP e DT (Dipendenze Tecnologiche) ha visto lo stanziamento di circa 5 milioni di euro nel triennio 2019-2021 per le 5 Aree Vaste. Prevede attività educative in strada, prevenzione in gruppi e nelle scuole, cicli di passeggiate per over 60, percorsi terapeutici e gruppi di sostegno familiare.

Inoltre è attivo il numero verde 800012277 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Il Piano triennale GAP 2023-2025, già approvato dal Ministero della Salute, stanzia risorse per 4,75 milioni e sarà, a breve, sottoposto al vaglio della Giunta Regionale per essere successivamente inviato all’Assemblea Legislativa.

“La nostra battaglia si gioca su due campi: l’agire sulle norme che regolano il gioco d’azzardo e il promuovere iniziative di contrasto. La ludopatia è una dipendenza pericolosa che colpisce anche i più giovani: una volta riconosciuta bisogna intervenire” conclude Saltamartini.

