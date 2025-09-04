MARCA nominata Partner Strategico Ufficiale per il Legends Charity Game 2025

La voce più influente dello sport in Spagna, MARCA, è stata confermata come Media Partner Ufficiale del Legends Charity Game 2025, con diritti esclusivi di copertura per il mercato spagnolo.

In programma per il 15 settembre a Lisbona, il Legends Charity Game 2025 riunirà icone del calcio per una sfida tra Portugal Legends e World Legends. L’obiettivo dell’incontro è raccogliere 1 milione di euro a favore di quattro organizzazioni benefiche, unendo lo sport d’élite a un potente messaggio di unità e impatto sociale, in una città che sarà co-organizzatrice della Coppa del Mondo FIFA 2030.

Organizzato da Sport Global, il Legends Charity Game raccoglierà fondi per quattro enti: la Croce Rossa Ucraina, che continua a fornire aiuti essenziali in tempo di guerra; la Croce Rossa Portoghese, impegnata nel supporto alle comunità in difficoltà; International Alert, ONG che promuove la pace in zone di conflitto; e Caritas Portugal, che sostiene famiglie vulnerabili colpite da povertà e dislocamento.

Sul campo scenderanno grandi nomi del calcio: tra i Portugal Legends ci saranno Luís Figo, Deco, Nuno Gomes e Carvalho, mentre tra i World Legends spiccano Kaka, Cafu, Puyol, Michael Owen, Del Piero e Henrik Larsson.

Rasmus Sojmark, CEO e fondatore di SBC Events e Sport Global Group, organizzatori dell’evento, ha dichiarato: “Con MARCA al nostro fianco, possiamo raggiungere milioni di tifosi e generare un impatto reale per le cause che questo incontro sostiene.

La loro portata, soprattutto in Spagna e America Latina, sarà fondamentale per amplificare il nostro messaggio di speranza, unità e solidarietà.”

Come secondo sito sportivo più visitato al mondo, MARCA.com è un colosso globale del giornalismo sportivo, con oltre 257 milioni di visite solo nel mese di giugno. Rinomato per la sua copertura autorevole, il forte coinvolgimento dei fan e l’ampia diffusione, il coinvolgimento di MARCA nel Legends Charity Game garantisce che l’evento raggiungerà milioni di appassionati di calcio in Spagna e nel mondo.

Si prevede che la partita attirerà 50.000 spettatori allo Estádio José Alvalade, e milioni di altri tramite trasmissione internazionale e streaming digitale. Con una produzione di livello mondiale in stile Champions League, il Legends Charity Game si prepara a diventare uno degli eventi sportivi benefici più seguiti e celebrati dell’anno.

Sojmark ha aggiunto: “Il coinvolgimento di MARCA assicura che Lisbona e il Legends Charity Game saranno al centro della conversazione calcistica globale questo settembre.”

