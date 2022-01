Mantova, ok dalla giunta a regolamento su limiti orari al gioco

La giunta del Comune di Mantova ha approvato il nuovo regolamento che governa i luoghi e gli strumenti del gioco legale recependo l’rodinanza che limita gli orari di gioco dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23.

Quattro i punti cardinali attorno a cui ruota il documento. Ad elencarli è l’assessore Andrea Caprini, che è anche presidente del Consorzio Progetto Solidarietà che gestisce il piano di zona dell’ambito di Mantova:

primo, le norme si applicano sia alle sale gioco sia ai bar attrezzati con slot machine e apparecchi videolottery (vlt);

secondo, si ribadisce la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, quali scuole, asili, chiese, oratori, parchi e area Unesco;

terzo, le fasce orarie diventano la regola, affrancandosi del carattere di straordinarietà espresso dall’ordinanza;

quarto, si confermano sia le sanzioni amministrative in caso di inosservanza, da 25 a 500 euro, sia la possibilità di sospendere l’attività da uno a cinque giorni, in caso di recidiva.

Dopo il passaggio in commissione, il nuovo regolamento – un upgrade del precedente, lo definisce l’assessore – approderà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

«Adesso mi aspetto che anche gli altri Comuni mantengano l’impegno assunto dall’assemblea del Consorzio» incalza Caprini: il riferimento è al voto espresso dai 14 Comuni del piano di zona, che la scorsa estate fissarono al 31 dicembre 2021 il termine per adottare un regolamento condiviso. Un po’ di ritardo ci può stare, ma – segnala il tavolo coordinamento No Slot – attualmente i Comuni che hanno adottato delle fasce orarie sono solo cinque.

«Speriamo che l’impegno preso sia rispettato quanto prima – incalza la portavoce Giusi Nosè – dietro al tema della parola data c’è quello della salute pubblica». Così per gli ottomila giocatori patologici stimati nella provincia di Mantova, dove la spesa pro-capite in azzardo è di 339 euro all’anno. Bambini compresi.

PressGiochi