Mantova: irregolarità fiscali e violazioni norme antiriciclaggio nelle sale giochi

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Mantova hanno condotto una serie di controlli in materia di giochi che hanno permesso di rilevare una serie di irregolarità.

In alcune sale giochi della città di Mantova, sono state scoperte transazioni registrate nei sistemi di pagamento elettronici in uso ai punti bar con utilizzo del POS con finalità di prelevamento contanti per un totale di oltre un milione di euro, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, tra le altre, della normativa degli intermediari finanziari e di quella antiriciclaggio. Sono state riscontrate poi un migliaio di omesse trasmissioni telematiche dei corrispettivi giornalieri nonché mancate revisioni periodiche di registratori telematici e omesse richieste di intervento.

PressGiochi