Newsletter

06 Maggio 2026 - 20:33

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Mantova, controlli nelle sale slot: in cinque mesi di ispezioni contestate 18 violazioni

Prevenire e reprimere forme di illegalità e irregolarità nel settore del gioco lecito; contrastare il gioco patologico e la ludopatia assicurando il rispetto delle norme poste a tutela dei minori

06 Maggio 2026

Share the post "Mantova, controlli nelle sale slot: in cinque mesi di ispezioni contestate 18 violazioni"

Stampa pagina

Prevenire e reprimere forme di illegalità e irregolarità nel settore del gioco lecito; contrastare il gioco patologico e la ludopatia assicurando il rispetto delle norme poste a tutela dei minori e dei soggetti fragili; garantire condizioni di legalità e trasparenza per gli operatori del settore e, contestualmente, la sicurezza per i cittadini.

Questi gli obiettivi dell’operazione interforze implementata nei mesi scorsi, a partire dal mese di dicembre 2025, in esito alle determinazioni assunte a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova Roberto Bolognesi.

L’articolata operazione interforze di controllo si è sviluppata in una serie di servizi di verifica nelle sale slot e negli esercizi che ospitano apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, ha interessato complessivamente 127 attività presenti su tutto il territorio provinciale, con l’impiego coordinato complessivo di 97 equipaggi tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Nel corso degli accessi sono stati effettuati accertamenti tecnici sugli apparecchi, ispezioni documentali, verifiche sul corretto utilizzo dei sistemi di controllo, così come previsti dalla legge, con il fine di accertare il rispetto della normativa vigente in materia di gioco pubblico, la sicurezza degli apparecchi, la presenza delle autorizzazioni amministrative richieste e, soprattutto, l’osservanza dei limiti orari e dei divieti previsti a tutela delle fasce più vulnerabili.

In esito all’operazione sono state contestate complessivamente 18 violazioni, che hanno dato luogo ad altrettanti procedimenti sanzionatori di carattere amministrativo.

I servizi espletati devono intendersi ricompresi in una più ampia e costante azione di prevenzione, che mira a coniugare l’azione di vigilanza su un settore particolarmente sensibile sotto il profilo sociale con la sicurezza del territorio in termini generali. Infatti, nel corso degli accessi ispettivi sono state controllate complessivamente oltre 670 persone, permettendo, nella concomitanza, la notifica di due provvedimenti di divieto di accesso urbano (DACUR), l’adozione, da parte del Prefetto, di un provvedimento di espulsione di un cittadino straniero irregolare sul territorio dello Stato, nonché l’attuazione di un accompagnamento immediato alla frontiera di un ulteriore cittadino straniero, già gravato da un precedente ordine di allontanamento non ottemperato.

Il Prefetto ha espresso al Questore, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza il proprio compiacimento per la riuscita dell’operazione e per gli importanti risultati operativi conseguiti.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Brightstar Lottery assume ruoli di primo piano nella nuova struttura interna di European Lotteries Association

“Il riordino della rete fisica del gioco pubblico: quale prospettiva per i territori?” Il 13 maggio un evento per discutere il riordino del territorio

Gioco illegale in Italia: il 13 maggio a Roma l’evento dedicato al fenomeno del gioco sommerso

SiGMA Asia ottiene il sostegno ufficiale di PAGCOR in vista del ritorno nel 2026

Torrigiani (Mettiamoci in Gioco): “Legare i bilanci delle Regioni all’azzardo indebolisce la credibilità pubblica”

Mantova, controlli nelle sale slot: in cinque mesi di ispezioni contestate 18 violazioni

Irlanda, via libera in Ce per il nuovo regolamento sulle tariffe per richiedere una licenza per scommesse

Lotto: a Venezia centrati 498mila euro

Agrigento: sala giochi ritrovo abituale di pregiudicati, chiusa l’attività per otto giorni

USA, l’indice AGEM cresce del 3,5% ad aprile

Paesi Bassi, verso nuove restrizioni sul gioco: si valuta divieto totale alla pubblicità

Giochi & Fisco: oggi versamento del saldo mensile per le scommesse ippiche d’agenzia

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×