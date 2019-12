Manovra. Torto (M5S): “Tasse a gioco d’azzardo, banche e piattaforme petrolifere per disincentivare produzioni dannose”

“È vero che in questa manovra le tasse aumentano per qualcuno, ma ci si dimentica di dire che diminuiscono per qualcun altro. Il gioco d’azzardo, le banche, le piattaforme petrolifere, i prodotti inquinanti vedranno, è vero, un aumento di tasse, ma è altrettanto vero che altre tasse diminuiranno per le famiglie, per i lavoratori, i piccoli e medi imprenditori. Quello che stiamo facendo è disincentivare settori e produzioni dannose per aiutare chi lavora giorno e notte per mandare avanti questo Paese nel migliore dei modi”.

Lo afferma Daniela Torto del M5S alla Camera dei deputati durante la discussione della manovra di Bilancio 2020.

PressGiochi