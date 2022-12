Manovra: preu delle Awp al 25% da gennaio prossimo nella proposta del PD

La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25,00 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Lo chiedono i deputati Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo in un emendamento alla Manovra per finanziare il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

