Manovra. Il Governo Meloni propone un aumento per le tasse sulle vincite fino al 25%

Per il governo di Giorgia Meloni sta diventando un vero e proprio rompicapo. Non solo bisognerà stabilire le priorità politiche della manovra, ma anche verificare dove andare a prendere i soldi per finanziare le misure. Al Tesoro tecnici e consulenti sono al lavoro ormai da mesi per trovare la quadratura del cerchio. Come riporta veritaeaffari.it, sanno bene che non esiste un’unica soluzione, ma che da qualche parte bisognerà togliere se si vuole realizzare una manovra da 30 miliardi che ha come obiettivo principale il taglio del cuneo fiscale per i redditi bassi che da solo vale circa 9 miliardi.

E quando il Governo è in cerca di fondi, il settore dei giochi è sempre quello che viene considerato una buona fonte. Ma di fronte all’impossibilità di fare interventi che potrebbero essere oggetto della prossima opera di riordino, l’Esecutivo valuta di tassare le vincite. Ancora.

La decisione non è stata ancora presa, ma il governo sembra intenzionato a tassate questo segmento di business. Nel dettaglio, l’idea è di incrementare l’imposta su vincite da Lotto, Superenalotto e Gratta e Vinci. Attualmente i vincitori riversano nelle casse pubbliche il 20% del premio per gli importi superiori a 500 euro. L’esecutivo vorrebbe portare l’aliquota al 23-25%.

Nel contempo, sempre per alimentare le entrate, sta anche valutando una proroga delle concessioni per le scommesse online.

Per quanto riguarda invece la delega fiscale, domani 20 settembre, scatta il termine del primo step dei lavori fissati per l’attuazione dei decreti delegati dal vicemnistro Leo. La Commissione di esperti – anche quella sui giochi guidata da Mario Lollobrigida – dovrà presentare la Ministero le prime proposte dei decreti delegati da attuare. E chissa quali saranno i primi interventi pensati per il settore? Alcuni dubitano persino che ci sia la possibilità in tempi così brevi di presentare già delle proposte…