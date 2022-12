Manovra: dalla proroga delle concessioni dei giochi online attesi 7,2 mln tra il 2023 e il 2024

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la proroga di un ulteriore anno delle concessioni dei giochi pubblici a distanza determina per l’anno 2024, un incremento delle entrate erariali

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la proroga di un ulteriore anno delle concessioni dei giochi pubblici a distanza determina per l’anno 2024, un incremento delle entrate erariali pari a 3,6 milioni di euro analogamente a quanto previsto dalla relazione tecnica della norma originaria per l’anno 2023.

Lo prevede la relazione del Governo che accompagna l’emendamento nel quale l’Esecutivo propone di prorogare le concessioni per i giochi online anche nel 2024 e non solo nel 2023 come previsto nel documento originale.

PressGiochi