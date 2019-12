Manovra: alla Camera oggi si vota la fiducia

Il governo ha chiesto la fiducia alla Camera sul maxiemendamento alla Manovra senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato. Il voto è previsto per lunedì, quando arriverà anche il via libera definitivo di Montecitorio, in sole due letture, alla Legge di Bilancio per il 2020. A porre la questione di fiducia a nome del governo è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà. “A nome del governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri pongo la questione di fiducia nel testo identico a quello approvato dal Senato”, ha detto il ministro D’Incà.

La votazione per appello nominale inizierà oggi pomeriggio alle 15:30. Dalle 14, invece, prenderanno il via le dichiarazioni di voto sulla fiducia. Si passerà poi all’esame degli ordini del giorno, alle dichiarazioni di voto al via libera definitivo di Montecitorio. Le opposizioni hanno criticato sia l’impossibilità di modificare il testo arrivato “blindato” in commissione sia la compressione dei tempi del dibattito in Aula al quale la maggioranza non è intervenuta.

