Manovra 2026, oggi il via libera definitivo della Camera: la fiducia passa con 219 voti favorevoli

Anche se tra gli ordini del giorno non erano presenti proposte relative al settore dei giochi pubblici, sono state presentate diverse proposte tra gli emendamenti relative al comparto degli apparecchi da gioco. Proposte che erano già state respinte durante il passaggio nell’altro ramo del parlamento. Ma la discussione è stata occasione per riporare il tema dell’azzardo in auge…

Si avvia alla conclusione l’iter parlamentare della Manovra 2026. È terminato prima dell’alba l’esame degli ordini del giorno in Aula alla Camera dei deputati e oggi, martedì 30 dicembre, è atteso il voto finale che sancirà l’approvazione definitiva della legge di Bilancio.

L’Assemblea tornerà a riunirsi alle ore 11 per le dichiarazioni di voto, trasmesse in diretta su Rai1, prima del via libera conclusivo al testo. La votazione finale è prevista intorno all’ora di pranzo, mettendo così fine a un percorso parlamentare serrato e segnato da forti tensioni politiche.

La fiducia sul provvedimento è stata votata nella serata di lunedì, con 219 voti favorevoli e 125 contrari. Un passaggio arrivato con circa un’ora e mezza di ritardo rispetto alla tabella di marcia, a causa delle polemiche e dei contrasti emersi nelle ore precedenti. Il testo della legge di Bilancio era già stato approvato dal Senato prima di Natale ed è arrivato alla Camera “blindato”, senza possibilità di modifiche.

Proprio questo aspetto ha caratterizzato la discussione parlamentare: in Commissione l’esame è stato estremamente rapido e privo di interventi correttivi, dal momento che una terza lettura avrebbe comportato il rischio dell’esercizio provvisorio. Una scelta che ha alimentato le critiche delle opposizioni, ma che la maggioranza ha ritenuto necessaria per rispettare i tempi costituzionali.

La notte tra lunedì e martedì è stata dedicata alla discussione degli ordini del giorno, poco meno di 250, presentati sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni. Si tratta di atti di indirizzo che riguardano misure e impegni politici non confluiti direttamente nel testo della Manovra sotto forma di emendamenti.

Anche se tra gli ordini del giorno non erano presenti proposte relative al settore dei giochi pubblici, sono state presentate diverse proposte tra gli emendamenti relative al comparto degli apparecchi da gioco. Proposte che erano già state respinte durante il passaggio nell’altro ramo del parlamento. Ma la discussione è stata occasione per riporare il tema dell’azzardo in auge. Non è piaciuto al Movimento 5 Stelle l’accostamento tra gioco e sport, inserito nell‘articolo 36 che darà vita ad un nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale – come quelli gestiti da Sisal – denominato “Win for Italia Team”, con l’obiettivo di finanziare i progetti olimpici dell’Italia Team. “Siete riusciti – ha detto l’on. Andrea Quartini – ad aumentare l’offerta con un nuovo meccanismo per finanziare il Comitato olimpico e l’amichettismo di Governo. Avete messo una nuova formula per aumentare l’offerta dell’azzardo”.

Con il voto di oggi, la Manovra 2026 è destinata a diventare legge, chiudendo uno dei passaggi più delicati dell’agenda parlamentare di fine anno e consentendo al Governo di avviare il nuovo esercizio finanziario senza ricorrere a soluzioni straordinarie.

PressGiochi