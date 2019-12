Manovra. 1130 emendamenti alla Camera, ma il testo è blindato

Non è bastata la “blindatura” del testo della manovra uscito dal Senato a fermare le richieste di emendamenti alla Camera. Oltre mille gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizione alla Commissione Bilancio di Montecitorio: 1130 per la precisione quelli giunti in Commissione.

Sul totale 300 sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia e mancanza di copertura. Il testo approderà in Aula domenica per la discussione generale e lunedì dovrebbe essere votata la fiducia.

PressGiochi