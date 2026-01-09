Mancato versamento delle giocate del Lotto: la Corte dei Conti accerta responsabilità amministrativa di un ricevitore di Pordenone

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, ha emesso una sentenza in materia di responsabilità amministrativa a carico del titolare di una ricevitoria del Lotto nel Comune di Pordenone.

Secondo quanto ricostruito, l’operatore avrebbe omesso di versare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma complessiva di 12.225,77 euro, relativa alle giocate effettuate nella settimana contabile del 24 settembre 2024 e a quelle effettuate fino alla disattivazione dei terminali. La cifra considerata a danno erariale è stata determinata al netto del deposito cauzionale già incamerato dall’Agenzia.

L’Agenzia aveva segnalato la mancata corresponsione delle somme, disponendo anche la sospensione dell’attività della ricevitoria e l’avvio del procedimento per la revoca della concessione. La Procura regionale ha quindi promosso l’azione di responsabilità, qualificando l’operatore come agente contabile in quanto incaricato di maneggiare denaro pubblico nell’ambito della riscossione dei proventi del gioco del Lotto.

La Corte ha confermato che l’omesso versamento costituisce violazione degli obblighi di legge e regolamento, e che il danno era prevedibile e imputabile all’operatore a titolo di dolo, anche in considerazione di precedenti mancati versamenti avvenuti nelle settimane immediatamente precedenti.

Di conseguenza, l’operatore è stato condannato a pagare l’importo di 12.225,77 euro maggiorato degli interessi legali, nonché 218,47 euro a titolo di spese di giustizia a favore dello Stato.

