Malta: torna SiGMA

A Malta ritorna Sigma. Le prenotazioni anticipate beneficeranno di un biglietto standard gratuito per lo spettacolo SiGMA Europe che si terrà a Malta questo novembre.

Con la riapertura degli aeroporti in tutta Europa, l’industria degli eventi è ottimista sul fatto che i settori degli affari, dell’intrattenimento e del turismo torneranno in piedi e godranno di nuovi germogli di crescita entro la fine dell’anno.

Di conseguenza, il gruppo SiGMA ha annunciato che offrirà biglietti standard gratuiti, che sono valutati a € 49 per i delegati che prenotano un pass per lo spettacolo di novembre prima del 15 luglio. Si terrà a Malta quest’anno, lo spettacolo Europa si svolgerà dal 17 al 19 novembre, unendo consociate, operatori e fornitori nell’ambito del solido quadro normativo dell’isola.

Il supershow unirà due grandi esposizioni: SiGMA e AIBC, portando innovazione e nuove tecnologie nel settore dei giochi e introducendo un nuovo modo di esplorare questi verticali di punta.

Il vertice di novembre seguirà un trio di eventi digitali tenuti durante l’estate, che mirano a aiutare l’industria a stare insieme e a rimanere informata e connessa in un momento in cui lavorare insieme non è mai stato più importante.

L’offerta a tempo limitato scade il 15 luglio – register here.



