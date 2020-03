Malta, SiGMA rinvia l’iGathering a Giugno a causa della diffusione del Coronavirus

Il gruppo SiGMA ha deciso di posticipare l’evento iGathering che si terrà a Malta il 25 marzo 2020. A seguito della valutazione dell’OMS secondo cui il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia, il gruppo vede ritardare l’evento come l’unica linea d’azione responsabile per garantire la salute e la sicurezza di espositori, partecipanti e personale SiGMA, nonché per prevenire ogni possibile ulteriore diffusione del virus.

Sottolineando l’ampio interesse ricevuto dai clienti e dai partner SiGMA, il gruppo sta rassicurando tutte le parti spiegando che l’evento si svolgerà, ma in un secondo momento, quando qualsiasi potenziale minaccia della diffusione del virus verrà adeguatamente assunta dalle autorità competenti. In una dichiarazione, il gruppo SiGMA, ha spiegato: “ Con le autorità che consigliano restrizioni sui viaggi e sulle riunioni pubbliche, è nostra responsabilità sostenere le misure in corso per impedire la più ampia diffusione di COVID-19. L’iGathering a Malta ha raccolto un notevole interesse da parte del nostro pubblico globale, ritardando questo evento fino a un momento più appropriato, desideriamo rassicurare tutti, impegnandoci peroò sia sul mantenere la salute globale, sia per mantenere i buoni rapporti che abbiamo con i nostri clienti, rassicurandoli sul fatto che l’evento si farà, ma in un secondo momento”.

Attualmente il gruppo prevede di riprogrammare l’evento per fine giugno, con una data confermata e inviti da mandare nuovamente nei prossimi giorni. L’evento prevede di riunire oltre 400 persone e leader dei mondi di iGaming e blockchain per celebrare l’espansione globale dei vertici SiGMA e AIBC.

PressGiochi