Malta. Sigma: innovazione tecnologica e nuovi trend dell’iGaming

15 Minuti con PressGiochi – “La bravura dell’operatore e dei fornitori di contenuti sarà proprio nell’accontentare le esigenze del giocatore e fornire giochi e tools che personalizzano e migliorano l’esperienza di gioco. Il giocatore sta diventando un giocatore multicanale che si aspetta di ricevere l’offerta del concessionario attraverso un telefono, un Pc, una cassa self in un negozio o un operatore in cassa. L’omnicanalità è la vera sfida da soddisfare”.

Ad affermarlo in occasione di Sigma Europe a Malta è Luca Mantegazza, Country Director Italy per Pragmatic Play.

A parlarci di come l’innovazione tecnologica sia una delle principali sfide di chi fornisce contenuti e opera nel mercato del gioco online anche Arcangelo Lonoce Head of Business Development Europe di Habanero Systems.

Ma a Sigma si è parlato anche dei temi italiani con la questione del riordino della normativa e del divieto di pubblicità e sponsorizzazione che crea ancora molti ostacoli agli operatori.

A dare alcuni consigli agli operatori italiani e a quelli esteri interessati al nostro mercato sono stati Mauro De Fabritiis di MDF partners e l’avvocato Stefano Sbordoni.

Infine, Danilo Di Tota amministratore delegato di DT9 Media ci spiega come le attività di comunicazione hanno iniziato a comunicare dopo l’advertising ban italiano e quali aspetti positivi le aziende hanno tratto da questa esperienza.

