Malta. Servizi di audit, MGA pubblica le linee guida definitive

A seguito della chiusura della consultazione relativa alle linee guida rivedute per i fornitori di servizi di audit, la MGA notifica a tutte le parti interessate che ha ora pubblicato la sua versione finale di questa politica.

Sebbene la nuova politica presenti alcuni emendamenti rivisti relativi alle procedure e alla conformità, il suo principale cambiamento è l’introduzione di altri incarichi relativi alla revisione contabile nel suo campo di applicazione. Mentre la precedente politica emessa nel 2018 si limitava all’approvazione delle società di revisione che effettuano audit di sistema e di conformità, la politica rivista ora si estende anche ai seguenti incarichi relativi alla revisione:

Revisioni del sistema (eseguite dopo il primo anno dal rilascio della licenza, o entro un periodo di tempo più breve qualora non sia richiesto un audit del sistema nella fase di rilascio della licenza);

Revisioni legali (Bilanci certificati);

Procedure concordate (impegno relativo ai fondi dei giocatori e dichiarazioni dei ricavi di gioco in conformità con ISRS 4400).

A questo proposito, la MGA fa sapere a tutti i revisori e licenziatari che la nuova polizza entrerà in vigore con effetto immediato, pertanto eventuali domande di rinnovo ancora da presentare dovranno essere conformi alla nuova polizza. Le società di revisione che sono attualmente nell’elenco MGA dei revisori di sistema e di conformità approvati saranno automaticamente autorizzate a svolgere revisioni del sistema, quindi non saranno tenute a ottenere un’ulteriore approvazione.

Le società di revisione contabile che figurano attualmente nell’elenco MGA dei revisori di sistema e di conformità approvati saranno automaticamente autorizzate a svolgere revisioni legali e procedure concordate a condizione che la rispettiva società sia riconosciuta come società di revisione contabile dal Consiglio di contabilità. L’obbligo per le società di revisione di essere abilitate prima di svolgere le revisioni legali e/o le procedure concordate si applica dagli esercizi che terminano a dicembre 2022 in poi.

Le società di revisione che non figurano attualmente nell’elenco approvato da MGA e intendono svolgere attività di revisione legale dei conti e/o procedure concordate, per gli esercizi che terminano a dicembre 2022 in poi, sono tenute a presentare domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Le società di revisione che hanno già stipulato lettere di incarico per lo svolgimento di attività di revisione legale e/o concordato per gli esercizi che terminano nel dicembre 2022 possono procedere a tali incarichi; e I licenziatari garantiranno che i nuovi incarichi relativi all’audit che rientrano nell’ambito di questa Politica siano stipulati solo con revisori approvati dalla MGA.

PressGiochi