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Malta: nel secondo trimestre del 2026, 48 segnalazioni di scommesse sospette

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato lo “Sports Betting Integrity report” relativo al secondo trimestre del 2026. Il rapporto contiene gli sviluppi del periodo in materia di attività di

28 Luglio 2026

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La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato lo “Sports Betting Integrity report” relativo al secondo trimestre del 2026. Il rapporto contiene gli sviluppi del periodo in materia di attività di scommesse sospette, processi di segnalazione e la partecipazione della MGA alle indagini.

Nel secondo trimestre del 2026, l’autorità ha ricevuto 48 segnalazioni di scommesse sospette. 48 eventi sportivi sono stati segnalati come anomali e sono stati riportati a MGA 14 conti di gioco sospetti.

La gran parte delle segnalazioni riguardano partite di calcio (ben 30 alert), segue poi il tennis con 7, la corsa di levrieri con 4, 2 segnalazioni ciascuno per gli esports, il cricket e il basket e solo una segnalazione per il tennis da tavolo.

Nel periodo sono stati condivisi 49 alert con stakeholder chiave. Ben 26 eventi oggetto degli alert si sono verificati in Europa, 14 in Nord America, 5 ciascuno per Asia e Africa e solo una segnalazione ciascuno per Sud America e Medio Oriente.

Nel secondo trimestre del 2026, MGA ha partecipato a 27 indagini e in 24 casi ha condiviso con gli organismi competenti dati relativi alle scommesse. Ancora una volta, un numero consistente di indagini (14) ha riguardato competizioni calcistiche.

 

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