Malta: nel primo trimestre del 2026, 70 segnalazioni di scommesse sospette

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato lo “Sports Betting Integrity report” relativo al primo trimestre del 2026. Il rapporto contiene gli sviluppi dell’anno in materia di attività di scommesse sospette, processi di segnalazione e la partecipazione della MGA alle indagini.

Nel primo trimestre del 2026, l’autorità ha registrato 70 segnalazioni di scommesse sospette. 69 eventi sportivi sono stati segnalati come anomali e sono stati riportati a MGA 33 account sospetti.

La gran parte delle segnalazioni riguardano partite di calcio (31 segnalazioni complessive), segue poi il tennis con 19 segnalazioni, il tennis da tavolo con 8, 7 segnalazioni per gli esport e solo una segnalazione per cricket, basket, calcio a 5, palla a mano e hockey sul ghiaccio.

Nel periodo sono stati condivisi 49 alert con stakeholder chiave. Ben 29 eventi oggetto degli alert si sono verificati in Europa, 9 in Asia, 8 in Nord America e i restanti tra Africa, Sud America e Medio Oriente.

Nel primo trimestre del 2026, MGA ha partecipato a 29 indagini e in 20 casi ha condiviso con gli organismi competenti dati relativi alle scommesse. Ancora una volta, un numero consistente di indagini (12) ha riguardato competizioni calcistiche.

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