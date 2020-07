Malta. MGA sospende l’autorizzazione a Watch World Luxury

L’MGA ha deciso di annullare l’autorizzazione concessa a Watch World Luxury Limited (MGA / B2C / 589/2018) in vigore dal 28 giugno 2020, ai sensi della norma 10 del Regolamento sulla conformità e l’applicazione del gioco (SL 583.06). Watch World Luxury Limited non è quindi più autorizzato a svolgere alcuna operazione di gioco, a registrare nuovi giocatori o ad accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuto a trattenere e fornire a tutti i giocatori registrati l’accesso ai loro account e rimborsare tutti i fondi sul credito dei giocatori in linea con la legge applicabile.

Questa sanzione è stata imposta a Watch World Luxury Limited per aver violato i seguenti paragrafi del regolamento 9 (1) del Regolamento come di seguito indicato: l’Autorità (terzo programma del Gaming Act (capitolo 583 delle leggi di Malta); mancata garanzia di integrità e disponibilità dei dati normativi essenziali (terzo programma del Gaming Act (capitolo 583 delle leggi di Malta); mancata designazione dei ruoli delle funzioni chiave (articolo 5 della direttiva sulle autorizzazioni e sulla conformità del gioco (direttiva 3 del 2018).

Questa decisione può essere soggetta a ricorso ai sensi dell’articolo 43 della legge sul gioco (Cap. 583).

PressGiochi