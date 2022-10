Malta: MGA sospende la licenza di gioco a Arabmillionaire

La Malta Gaming Authority ha deciso di sospendere l’autorizzazione rilasciata ad Arabmillionaire Limited. La società non è quindi più autorizzata a svolgere alcuna operazione di gioco, registrare nuovi giocatori o

La Malta Gaming Authority ha deciso di sospendere l’autorizzazione rilasciata ad Arabmillionaire Limited. La società non è quindi più autorizzata a svolgere alcuna operazione di gioco, registrare nuovi giocatori o accettare depositi di nuovi clienti, ma è tenuta a trattenere e consentire a tutti i giocatori registrati l’accesso ai loro conti giocatore e a rimborsare tutti i fondi rimasti a credito di giocatori in linea con la legge applicabile- spiega MGA in una nota.

