Malta: MGA ricorda ai licenziatari gli obblighi della Direttiva sulle autorizzazioni

Alla luce della recente revisione della direttiva sulle autorizzazioni e la conformità ai giochi, la Malta Gaming Authority desidera ricordare ai propri licenziatari i loro obblighi derivanti dall’articolo 41 della citata Direttiva.

I licenziatari sono tenuti a garantire che:

il bilancio civilistico è sottoposto a revisione in conformità agli International Standards on Auditing e redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’UE. Inoltre, per i licenziatari B2C che forniscono servizi di gioco a distanza, i rendiconti finanziari dovrebbero indicare il saldo del conto dei fondi del giocatore separatamente nella nota di cassa e equivalenti all’interno del bilancio legale certificato, nonché divulgare i fondi dei giocatori nella nota commerciale e altri debiti al bilancio civilistico sottoposto a revisione;

un rapporto sulle procedure concordate redatto in conformità con ISRS 4400 (rivisto) Impegni sulle procedure concordate in relazione alla tassa sul gioco e alle commissioni di licenza di gioco applicabili ai licenziatari che rientrano nella licenza maltese è presentato alla MGA;

e nel caso di concessionari B2C che forniscono servizi di gioco a distanza, un Rapporto sulle procedure concordate redatto ai sensi dell’ISRS 4400 Agreed-Upon Procedures Engagements in relazione ai fondi giocatore, ai fondi jackpot, nonché alla quota del saldo del conto fondi giocatore detenuto dai licenziatari che rientrano nella licenza maltese, viene presentato alla MGA.

Le relazioni ISRS 4400 presentate dal concessionario che precedono sono distinte dalla relazione del revisore legale e sono quindi soggette a distinti termini di incarico. Le suddette relazioni ISRS 4400 devono essere presentate all’Autorità unitamente al bilancio civilistico sottoposto a revisione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. In via eccezionale, la MGA accetterà che la prima serie di relazioni ISRS 4400, che devono essere presentate per l’esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2021 e che devono essere presentate entro il 30 giugno 2022, possano, invece, essere presentate entro il 31 ottobre 2022 per concedere tempo sufficiente ai licenziatari e ai professionisti per adeguarsi a questi nuovi requisiti.

Al fine di fornire chiarezza sui requisiti professionali nell’espletamento degli incarichi finalizzati all’acquisizione delle relazioni ISRS 4400 richieste ai sensi della Direttiva e fornire indicazioni sulle procedure concordate da svolgere in conformità con lo Standard Internazionale in materia di Services (ISRS) 4400 (Revised), il Malta Institute of Accountants Gaming Committee in collaborazione con la MGA ha rilasciato i seguenti Technical Releases che stabiliscono i requisiti professionali per lo svolgimento di questi incarichi:

