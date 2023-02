Malta. MGA richiede il riconoscimento degli operatori di gioco autorizzati da altri Stati

MGA ha pubblicato una segnalazione indirizzato alle entità che offrono giochi concessi in licenza a o da Malta senza l’autorizzazione della stessa authority.

Il Regolamento 22 sulle autorizzazioni al gioco afferma che qualsiasi persona che offre giochi concessi in licenza a o da Malta senza un’autorizzazione rilasciata ai sensi di questi regolamenti, ma in base a un’autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro dell’UE o del SEE, o un Stato che l’Autorità ritiene offra garanzie ampiamente equivalenti a quelle offerte dalla legge maltese, dovrà presentare domanda all’Autorità per un avviso di riconoscimento.

L’Autorità prevede che fino al 14 aprile 2023 i soggetti che hanno operato in violazione di tale norma si facciano avanti e autodenunciano il proprio inadempimento amministrativo. L’Autorità terrà conto di tale atto di divulgazione in sede di eventuale successiva decisione amministrativa al riguardo.

PressGiochi