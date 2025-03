Malta. MGA rafforza il suo impegno per garantire un gioco più sicuro

La Malta Gaming Authority (MGA) sta intensificando i suoi sforzi per combattere i danni correlati al gioco d’azzardo, svelando nuove iniziative per rafforzare la protezione dei giocatori durante il Problem

La Malta Gaming Authority (MGA) sta intensificando i suoi sforzi per combattere i danni correlati al gioco d’azzardo, svelando nuove iniziative per rafforzare la protezione dei giocatori durante il Problem Gambling Awareness Month di marzo.

Uno sviluppo chiave è il prossimo lancio di uno strumento di autovalutazione, progettato per aiutare gli individui a valutare le proprie abitudini di gioco e ad accedere a un supporto personalizzato.

Annunciata per la prima volta durante la Safer Gambling Week a novembre, l’iniziativa è ora nelle sue fasi finali, con la MGA che lavora per garantire che fornisca un’assistenza significativa a coloro che ne hanno bisogno.

L’Autorità continua inoltre a migliorare la sua guida e supervisione. Rafforzando il monitoraggio dei sistemi di autoesclusione e approfondendo l’ analisi dei meccanismi di protezione dei giocatori, MGA sta perfezionando il suo approccio per mitigare i danni correlati al gioco d’azzardo.

La collaborazione rimane centrale per la nostra missione. L’Autorità sta lavorando a stretto contatto con la Responsible Gaming Foundation e Aġenzija Appoġġ, promuovendo ulteriori opportunità di scambio di conoscenze. Il mese prossimo MGA ospiterà il prossimo workshop nella serie in corso di focus group con ONG locali. Queste sessioni rafforzano la trasparenza nell’approccio normativo di MGA sia nel settore del gioco online che in quello terrestre, affrontando al contempo le sfide emergenti per le persone che cercano supporto.

Adottando un approccio basato sui dati e collaborando con partner internazionali, MGA rimane ferma nel suo impegno a ridurre i danni correlati al gioco d’azzardo e a rafforzare la protezione dei giocatori.

