Malta, MGA rafforza i controlli sul gioco online: focus su crypto, integrità e tutela dei giocatori

La Malta Gaming Authority ha pubblicato il documento sugli sforzi di supervisione per il 2026, delineando le aree che guideranno la sua attività di vigilanza sul settore del gioco online nel prossimo anno.

Basandosi sul quadro di supervisione perfezionato nel 2025, l’Autorità continuerà ad applicare un approccio basato sul rischio, fondato su evidenze e orientato ai risultati. Questo consente all’Autorità di individuare e valutare in modo più efficace i rischi regolatori, indirizzare le risorse di supervisione dove sono più necessarie e mantenere un ambiente normativo proattivo e reattivo.

Per il 2026, gli sforzi di supervisione sono strutturati attorno a tre temi regolatori principali: conformità, protezione dei giocatori e integrità delle scommesse sportive. All’interno di questi pilastri, l’Autorità ha individuato diverse aree di intervento mirate che riflettono la propria continua valutazione dei rischi, le osservazioni di supervisione e il dialogo con i soggetti autorizzati.

Tra le principali priorità di vigilanza per il 2026 rientra una revisione tematica dei sistemi di controllo interno relativi all’uso del contante e degli strumenti equivalenti al contante nel settore del gioco online. L’Autorità prevede inoltre di condurre una revisione tematica dei controlli interni riguardanti l’utilizzo delle cripto-attività, al fine di valutare come gli operatori gestiscono i rischi connessi a questo tipo di strumenti.

Parallelamente, saranno svolte verifiche mirate sull’integrità delle scommesse, con particolare attenzione ai casi in cui gli atleti possano scommettere sul proprio sport e ai rischi di integrità collegati ai mercati degli esports. Infine, l’Autorità rafforzerà la supervisione delle misure di protezione dei giocatori, ponendo un’attenzione specifica alla qualità e alla coerenza della rendicontazione mensile ADR (Alternative Dispute Resolution) fornita dagli operatori.

Attraverso queste attività di supervisione mirate, l’Autorità intende rafforzare gli standard regolatori, tutelare gli interessi dei giocatori e consolidare la resilienza e l’integrità a lungo termine del settore del gioco online.

PressGiochi