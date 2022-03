Malta: MGA pubblicherà entro giugno le linee guida per i fornitori di servizi di audit

Nell’ottobre 2021, la Malta Gaming Authority ha invitato l’industria del gioco, i fornitori di servizi e gruppi di interesse più ampi a esprimere le proprie opinioni e fornire feedback in

Nell’ottobre 2021, la Malta Gaming Authority ha invitato l’industria del gioco, i fornitori di servizi e gruppi di interesse più ampi a esprimere le proprie opinioni e fornire feedback in relazione alle linee guida rivedute per i fornitori di servizi di audit. A seguito della chiusura della consultazione del 17 dicembre 2021, l’Autorità ha analizzato le risposte ricevute durante il processo al fine di elaborare le Linee Guida finali in linea con le evidenze addotte. L’MGA intende pubblicare la versione finale delle Linee guida e qualsiasi altro documento di supporto entro la fine del secondo trimestre del 2022.

PressGiochi