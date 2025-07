Malta: MGA pubblica la Capital Requirements Policy

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato la sua politica sui requisiti patrimoniali (la ‘politica’), che serve come base per rafforzare la solidità finanziaria delle entità titolari di una licenza

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato la sua politica sui requisiti patrimoniali (la ‘politica’), che serve come base per rafforzare la solidità finanziaria delle entità titolari di una licenza rilasciata dalla MGA per offrire un servizio di gioco a distanza e/o una fornitura critica di giochi.

L’obiettivo principale della presente Politica è quello di salvaguardare l’integrità e la sostenibilità finanziaria del settore dei giochi assicurando che siano disponibili sufficienti risorse di capitale per sostenere il funzionamento continuo e la crescita dei licenziatari. Ciò riflette l’impegno di lunga data della MGA nel promuovere un settore dei giochi resiliente e sostenibile, in linea con i suoi obiettivi normativi.

La politica è stata definita in seguito a un ampio processo di consultazione ed è stata formalmente notificata al sistema TRIS (Technical Regulation Information System) dell’UE, conformemente alla direttiva (EU) 2015/1535. Il processo di consultazione è stato fondamentale per perfezionare la politica al fine di garantire un equilibrio tra l’obiettivo della MGA di migliorare la stabilità finanziaria a livello settoriale e le considerazioni pratiche delle operazioni commerciali dei licenziatari.

Oltre agli attuali requisiti minimi di capitale azionario nominale, la politica introduce ora un requisito per i licenziatari di mantenere una posizione patrimoniale positiva. Il nuovo obbligo di ripristinare una posizione patrimoniale negativa fungerà da meccanismo oggettivo di allarme preventivo, consentendo a MGA di garantire che i licenziatari pongano rimedio alla situazione in una fase precoce.

Questo nuovo quadro migliorerà la capacità dell’Autorità di affrontare in modo proattivo la potenziale instabilità finanziaria e di monitorare e risolvere i problemi di non conformità in modo più efficace. La politica entra in vigore con effetto immediato. Tuttavia, sia ai nuovi licenziatari che a quelli esistenti viene concesso un periodo di transizione, come descritto nella politica.

