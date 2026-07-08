Malta, MGA pubblica il rapporto annuale e il bilancio d’esercizio: nel 2025 rilasciate 19 nuove licenze

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato il Rapporto annuale e il bilancio certificato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il documento illustra l’andamento dei settori del gioco terrestre

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato il Rapporto annuale e il bilancio certificato relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Il documento illustra l’andamento dei settori del gioco terrestre e online a Malta, le principali attività regolatorie svolte dall’Autorità nel corso dell’anno e offre uno sguardo alle prospettive future dell’industria del gaming, analizzando le tendenze emergenti, i cambiamenti normativi e le dinamiche di mercato destinate a influenzare il settore nei prossimi anni.

Nel corso del 2025 la MGA ha ricevuto 38 domande per nuove licenze di gioco, rilasciandone 19. Sono inoltre pervenute 10 richieste di rinnovo delle licenze in scadenza, delle quali otto sono state approvate. Nell’ambito della regolamentazione delle attività di gioco a basso rischio, l’Autorità ha rilasciato 2.043 autorizzazioni per tombole organizzate da enti senza scopo di lucro, 22 permessi per lotterie non profit e 118 certificati per giochi promozionali.

L’attività di verifica dei requisiti di idoneità ha comportato 1.266 controlli di due diligence su soggetti autorizzati, titolari di partecipazioni qualificate, amministratori, figure chiave e altri soggetti coinvolti nel finanziamento o nel controllo degli operatori del gioco terrestre e online. I casi più complessi sono stati esaminati dal Fit and Proper Committee, che ha valutato 20 società e 38 persone fisiche, concludendo in sette casi che non sussistevano i requisiti di idoneità richiesti.

Il Supervisory Council ha approvato 17 nuove domande di licenza e 10 rinnovi, respingendo due richieste al termine della procedura di valutazione (“Minded Letter”) perché le informazioni fornite dai richiedenti sono risultate false, fuorvianti, inesatte o sostanzialmente incomplete.

Sul fronte della vigilanza, la MGA ha completato 15 audit di conformità a pieno spettro, affiancati da 109 verifiche tematiche dedicate alla compliance, alla tutela dei giocatori e all’integrità delle scommesse sportive. Nell’ambito delle iniziative per la protezione dei consumatori sono state inoltre gestite e risolte 3.718 richieste di assistenza, comprese quelle pendenti dall’anno precedente.

Per garantire la tutela dei fondi dei giocatori, l’Autorità ha ricevuto 1.757 report dedicati e ha effettuato 14 estrazioni di dati. Parallelamente ha intensificato il contrasto alle attività di gioco non autorizzate, esaminando 109 siti web: in 42 casi sono stati individuati riferimenti fraudolenti alla MGA o ai suoi concessionari, successivamente inseriti nell’elenco pubblico delle URL fraudolente disponibile sul sito dell’Autorità.

Nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), nel 2025 sono stati avviati e conclusi 21 accertamenti di conformità svolti dalla Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) o dalla stessa MGA per suo conto. Sono state inoltre inviate 30 lettere di chiusura delle verifiche e due comunicazioni di potenziale violazione degli obblighi AML/CFT, mentre la FIAU ha disposto misure correttive e sanzioni amministrative per un importo complessivo di poco inferiore a 26.500 euro. La MGA ha infine condotto 29 colloqui con candidati al ruolo di Money Laundering Reporting Officer (MLRO) per verificarne le competenze e la conoscenza del quadro normativo maltese.

L’attività ispettiva ha registrato numeri particolarmente elevati, con 7.903 controlli effettuati presso casinò, sale bingo commerciali, punti vendita della lotteria nazionale, sale da gioco autorizzate e sedi di tombole organizzate da enti non profit.

Sul piano dell’enforcement, tra gennaio e dicembre 2025 la MGA ha emesso 35 ordini di cessazione dell’attività, 22 ammonimenti e 30 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 162.520 euro. È stata inoltre sospesa una licenza e revocate altre due. Sul fronte del contenzioso è stato presentato un nuovo ricorso, ancora pendente, mentre otto ricorsi avviati negli anni precedenti sono stati ritirati.

Prosegue anche l’impegno sul piano della cooperazione internazionale e della tutela dell’integrità sportiva. Nel 2025 la MGA ha ricevuto 280 segnalazioni di scommesse sospette dagli operatori autorizzati, condividendo a sua volta 192 allerte con i concessionari dopo un’attività di filtraggio basata sul rischio e partecipando a 66 indagini internazionali.

L’Autorità ha inoltre collaborato con forze dell’ordine, federazioni sportive, unità per l’integrità e altre autorità di regolamentazione, gestendo 56 richieste di informazioni e partecipando a 85 scambi di dati. Sono state ricevute 66 richieste di cooperazione internazionale da parte di altri regolatori, mentre la MGA ne ha inoltrate 12. Nel corso dell’anno sono state inoltre trasmesse 58 attestazioni ufficiali sul buon standing regolatorio degli operatori autorizzati e gestite 200 richieste di informazioni provenienti da autorità e organismi nazionali.

PressGiochi