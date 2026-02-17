Malta, MGA pubblica i risultati di un’indagine sulle pratiche di gioco responsabile

L’Autorità per il Gioco a Distanza di Malta (MGA) ha pubblicato i risultati di una revisione tematica relativa alle modalità con cui i licenziatari B2C online implementano l’autoesclusione e altre

L’Autorità per il Gioco a Distanza di Malta (MGA) ha pubblicato i risultati di una revisione tematica relativa alle modalità con cui i licenziatari B2C online implementano l’autoesclusione e altre misure di gioco responsabile. La revisione mirava a individuare eventuali debolezze sistemiche e a chiarire le aspettative regolamentari in materia di tutela dei giocatori, evidenziando sia le aree con buone performance sia le opportunità per rafforzare ulteriormente le pratiche dei licenziatari.

La revisione è stata condotta nel 2025 a seguito di segnalazioni secondo cui alcuni giocatori, pur essendosi autoesclusi per problemi di gioco, erano riusciti ad accedere a più marchi. L’analisi ha esaminato le prestazioni reali degli strumenti di protezione dei giocatori presso 20 licenziatari e 58 URL attivi. Un’attività di mystery shopping ha valutato l’efficacia dei processi di autoesclusione, dei controlli sugli account cross brand e della presentazione delle misure di gioco responsabile nei momenti chiave dell’esperienza di gioco.

I risultati presentati in questo documento confermano l’impegno costante dell’Autorità nel salvaguardare i giocatori e nel garantire l’integrità del settore del gioco online. Nel complesso, la revisione tematica indica un livello di conformità positivo: la maggior parte dei licenziatari valutati dimostra pratiche generalmente in linea con le aspettative regolamentari. Allo stesso tempo, la Revisione evidenzia opportunità per rafforzare ulteriormente le misure di protezione dei giocatori nel settore.

La valutazione delinea le aree specifiche in cui sarebbero utili miglioramenti. Tra queste figurano ritardi nell’attivazione dell’autoesclusione, casi in cui l’esclusione è stata revocata senza applicare il periodo di raffreddamento obbligatorio, difficoltà nel rilevare identità duplicate o molto simili tra diversi marchi, l’assenza di richiami alla definizione di limiti durante la registrazione e informazioni incomplete visualizzate nei pop – up dei Reality Check. Nel loro insieme, tali risultati forniscono indicazioni su come migliorare sistemi e processi affinché le misure di protezione dei giocatori funzionino come previsto.

L’Autorità ha comunicato i risultati ai licenziatari interessati, chiedendo a ciascuno di affrontare i punti sollevati e presentare piani di rettifica. Continueranno, ove necessario, ulteriori attività di supervisione, incluso il monitoraggio dell’attuazione delle azioni correttive. Questo lavoro rientra nell’approccio di vigilanza basato sul rischio dell’Autorità, volto a promuovere standard più elevati e coerenti di protezione dei giocatori in tutto il settore.

Attraverso questo documento di orientamento, l’Autorità incoraggia tutti i licenziatari a utilizzare gli spunti emersi dalla revisione per rafforzare i propri framework interni, migliorare i controlli di gioco responsabile e contribuire a un ambiente di gioco più sicuro e sostenibile.

PressGiochi