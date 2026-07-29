Malta, MGA pubblica i risultati della revisione tematica sulla governance nel settore dell’iGaming

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato i risultati della propria Revisione Tematica sulla Garanzia della Governance – Funzioni Chiave, una delle principali priorità di vigilanza individuate per il 2025 nell’ambito dell’approccio dell’Autorità alla supervisione regolamentare, basato sul rischio, sulle evidenze e orientato ai risultati.

La revisione ha valutato gli assetti di governance di un campione di soggetti autorizzati B2B e B2C, concentrandosi sull’efficacia operativa delle funzioni di Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – CEO), Compliance, Internal Audit e Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT).

Sulla base delle informazioni raccolte attraverso Revisioni di Vigilanza (Supervisory Reviews) e Incontri di Vigilanza (Supervisory Meetings), l’Autorità ha rilevato che molti soggetti autorizzati hanno sviluppato solidi sistemi di governance, supportati da un management attivamente coinvolto, da responsabili delle funzioni chiave (Key Function Holders) pienamente impegnati e da un approccio sempre più orientato al rischio nella gestione della governance, della compliance, dell’audit interno e della supervisione AML/CFT.

Allo stesso tempo, la revisione ha individuato aree in cui il settore può ulteriormente migliorare. Tra gli aspetti più ricorrenti figurano un’eccessiva dipendenza da un numero limitato di figure decisionali senior, una documentazione insufficiente delle attività di verifica critica (challenge) e della valutazione dell’impatto nelle decisioni strategiche, nonché carenze nella tracciabilità e nella documentazione dei processi decisionali (audit trail).

La revisione ha inoltre evidenziato che gli assetti di governance più efficaci sono caratterizzati da un forte coinvolgimento della leadership, da responsabili delle funzioni chiave dotati di adeguata autonomia e autorevolezza, da un’efficace collaborazione tra le diverse funzioni di controllo e da processi di governance pienamente integrati nelle decisioni operative quotidiane. Tra gli esempi di buone pratiche individuati figurano procedure strutturate di escalation, programmi di monitoraggio basati sul rischio, funzioni di assurance indipendenti, comitati di governance e una valutazione proattiva delle implicazioni regolamentari in occasione dell’ingresso in nuovi mercati o dell’attuazione di cambiamenti aziendali significativi.

La pubblicazione intende supportare i soggetti autorizzati nella valutazione dell’efficacia dei propri sistemi di governance, nell’individuazione delle opportunità di miglioramento e nel rafforzamento della supervisione, della responsabilità e delle attività di assurance nell’ambito delle principali funzioni di governance.

L’Autorità ribadisce il proprio impegno nel promuovere trasparenza, coerenza ed elevati standard di governance nel settore del gioco online. Attraverso la continua attività di vigilanza e le iniziative di confronto con gli operatori, la MGA intende condividere orientamenti regolamentari, favorire l’adozione delle migliori pratiche e supportare i soggetti autorizzati nel soddisfare aspettative normative in costante evoluzione.

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