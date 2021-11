Malta: MGA presente a Sigma

SiGMA è un incontro annuale per professionisti, parti interessate, operatori e regolatori dell’industria dei giochi che offre opportunità di networking uniche per tutti i suoi partecipanti. Quest’anno, l’evento si svolgerà

SiGMA è un incontro annuale per professionisti, parti interessate, operatori e regolatori dell’industria dei giochi che offre opportunità di networking uniche per tutti i suoi partecipanti. Quest’anno, l’evento si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2021.

“È bello tornare a incontrare persone faccia a faccia a una celebrazione del settore a Malta. Attendo con impazienza le fruttuose discussioni nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’amministratore delegato di MGA, Carl Brincat.

Durante l’edizione di quest’anno di SiGMA, il CEO di MGA, così come il General Counsel Yanica Sant, sono stati invitati a partecipare alla Regulation & Compliance Conference ospitata da WH Partners. Il Dr. Brincat, insieme ad altri leader del settore, ha discusso del futuro del panorama normativo del gioco a Malta, in un panel intitolato “Malta 2022 and ahead”.

In un panel separato, il Dr. Sant ha parlato delle sfide della protezione dei dati nel settore del gioco d’azzardo online.

PressGiochi