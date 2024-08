Malta: MGA prende le distanze da un sito di gioco non autorizzato

L’autorità maltese dei giochi, la Malta Gaming Authority (MGA) prende le distanze dal sito youplayfortuna.com.

“Qualsiasi riferimento alla MGA o alla licenza di gioco che si dice siano state rilasciate dall’Authority – scrive -, come affermato da youplayfortuna.com, è falso e fuorviante. La MGA desidera ricordare ai consumatori di non utilizzare servizi forniti da un’entità a meno che non abbiano accertato che l’entità in questione sia autorizzata a fornire tali servizi dalla MGA. Il quadro normativo del gioco obbliga le persone autorizzate a rispettare rigorosi requisiti legali nell’interesse dei consumatori. Le attività delle entità senza licenza non sono regolamentate e non forniscono le necessarie garanzie delineate in virtù del quadro, rendendo le transazioni con tali entità rischiose per i consumatori”.

PressGiochi