Malta, MGA: più vigilanza e segnalazioni tempestive di scommesse sospette per i Mondiali FIFA 2026

La Malta Gaming Authority (MGA) ha emesso un avviso rivolto a tutti i titolari di licenza, invitandoli a prestare maggiore attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività di scommessa sospetta

La Malta Gaming Authority (MGA) ha emesso un avviso rivolto a tutti i titolari di licenza, invitandoli a prestare maggiore attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività di scommessa sospetta durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si svolgerà dall’11 giugno 2026 al 19 luglio 2026.

In collaborazione con la FIFA, la MGA ribadisce il proprio impegno nella tutela dell’integrità dello sport e dei mercati delle scommesse e ricorda ai licenziatari gli obblighi previsti dal quadro normativo applicabile.

I titolari di licenza sono tenuti a mantenere un monitoraggio rafforzato delle attività di scommessa e a segnalare senza indugio qualsiasi transazione sospetta attraverso il Meccanismo di Segnalazione delle Scommesse Sospette (Suspicious Betting Reporting Mechanism), in conformità con il Regolamento 43 della Direttiva sulle Autorizzazioni e la Conformità nel Gioco (Direttiva 3 del 2018).

I licenziatari sono inoltre tenuti a mantenere solidi sistemi di governance interna, inclusa la nomina di un Punto di Contatto per l’Integrità Sportiva (Sports Integrity Point of Contact), e a garantire una collaborazione attiva con l’Unità per l’Integrità Sportiva della MGA e con gli altri organismi competenti in materia di integrità.

Considerato l’elevato livello di rischio associato ai grandi eventi sportivi, i licenziatari sono tenuti ad adottare un approccio proattivo e basato sul rischio per tutta la durata del torneo. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l’adozione di misure e sanzioni regolamentari.

L’Autorità ricorda inoltre ai titolari di licenza e ai terzi che operano per loro conto che tutte le comunicazioni commerciali devono essere conformi al Regolamento sulle Comunicazioni Commerciali (S.L. 583.09). La pubblicità deve essere socialmente responsabile e non deve rivolgersi né arrecare danno, direttamente o indirettamente, a minori o persone vulnerabili.

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