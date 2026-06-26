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Malta. MGA oscura sei nuovi siti di gioco illegale

La Malta Gaming Authority ha bloccato nuovi siti di gioco illegale

26 Giugno 2026

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In un’ultima nota, la Malta Gaming Authority (MGA) ha dichiarato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web:

  • https://op7.io/
  • https://op7.vip/
  • https://ufabet.black/
  • https://playtok.bet/#/
  • https://slotblastcasheu.vip/ch_h5eubh001/000000/game
  • https://www.vulkanworld.com/

Qualsiasi riferimento alla Malta Gaming Authority (MGA) e/o a licenze di gioco che si afferma siano state rilasciate dall’Autorità maltese, come riportato sui siti web sopra indicati, è falso e fuorviante.

La MGA desidera ricordare ai consumatori di non utilizzare i servizi offerti da un operatore senza aver prima verificato che esso sia effettivamente autorizzato dalla Malta Gaming Authority a fornire tali servizi.

Il quadro normativo che disciplina il settore del gioco impone agli operatori autorizzati il rispetto di rigorosi requisiti legali a tutela dei consumatori. Le attività svolte da soggetti privi di licenza non sono regolamentate e non garantiscono le necessarie tutele previste dalla normativa vigente, rendendo pertanto rischiose per i consumatori le transazioni effettuate con tali operatori.

 

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