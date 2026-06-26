Malta. MGA oscura sei nuovi siti di gioco illegale

26 Giugno 2026 - 10:30
La Malta Gaming Authority ha bloccato nuovi siti di gioco illegale
In un’ultima nota, la Malta Gaming Authority (MGA) ha dichiarato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web:
Qualsiasi riferimento alla Malta Gaming Authority (MGA) e/o a licenze di gioco che si afferma siano state rilasciate dall’Autorità maltese, come riportato sui siti web sopra indicati, è falso e fuorviante.
La MGA desidera ricordare ai consumatori di non utilizzare i servizi offerti da un operatore senza aver prima verificato che esso sia effettivamente autorizzato dalla Malta Gaming Authority a fornire tali servizi.
Il quadro normativo che disciplina il settore del gioco impone agli operatori autorizzati il rispetto di rigorosi requisiti legali a tutela dei consumatori. Le attività svolte da soggetti privi di licenza non sono regolamentate e non garantiscono le necessarie tutele previste dalla normativa vigente, rendendo pertanto rischiose per i consumatori le transazioni effettuate con tali operatori.
PressGiochi