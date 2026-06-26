Malta. MGA oscura sei nuovi siti di gioco illegale

La Malta Gaming Authority ha bloccato nuovi siti di gioco illegale

In un’ultima nota, la Malta Gaming Authority (MGA) ha dichiarato di non avere alcun collegamento con i seguenti siti web:

https://op7.io/

https://op7.vip/

https://ufabet.black/

https://playtok.bet/#/

https://slotblastcasheu.vip/ch_h5eubh001/000000/game

https://www.vulkanworld.com/

Qualsiasi riferimento alla Malta Gaming Authority (MGA) e/o a licenze di gioco che si afferma siano state rilasciate dall’Autorità maltese, come riportato sui siti web sopra indicati, è falso e fuorviante.

La MGA desidera ricordare ai consumatori di non utilizzare i servizi offerti da un operatore senza aver prima verificato che esso sia effettivamente autorizzato dalla Malta Gaming Authority a fornire tali servizi.

Il quadro normativo che disciplina il settore del gioco impone agli operatori autorizzati il rispetto di rigorosi requisiti legali a tutela dei consumatori. Le attività svolte da soggetti privi di licenza non sono regolamentate e non garantiscono le necessarie tutele previste dalla normativa vigente, rendendo pertanto rischiose per i consumatori le transazioni effettuate con tali operatori.

PressGiochi