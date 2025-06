Malta. MGA: nel 2024 rilasciate 17 licenze di gioco e revocate 8

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato la sua Relazione Annuale e il Bilancio Certificato per l’esercizio finanziario che si è concluso il 31 dicembre 2024. La relazione offre una

La Malta Gaming Authority (MGA) ha pubblicato la sua Relazione Annuale e il Bilancio Certificato per l’esercizio finanziario che si è concluso il 31 dicembre 2024. La relazione offre una panoramica approfondita delle performance del settoredel gioco d’azzardo, sia fisico che online, a Malta nel corso del 2024, evidenziando al contempo le principali attività e gli sviluppi normativi dell’Autorità nell’ultimo anno. Offre inoltre una prospettiva a medio termine per l’industria del gioco d’azzardo in generale, riflettendo le tendenze emergenti, i cambiamenti normativi e l’evoluzione del panorama del mercato.

Licenze, controlli e attività di vigilanza

Nel 2024, l’Autorità ha ricevuto 28 domande di nuove licenze di gioco e ne sono state rilasciate 17. Inoltre, sono state ricevute altre 12 domande di rinnovo delle licenze di gioco da parte degli operatori per il rinnovo delle licenze di gioco in scadenza nel 2024 e ne sono state rilasciate otto.

Nell’ambito del processo di valutazione delle domande, sono state effettuate circa 1.200 controlli di integrità penale su persone autorizzate, persone che detengono interessi qualificati, amministratori, persone chiave e qualsiasi terza parte che fornisce finanziamenti o esercita un controllo su una persona autorizzata, sia nel settore del gioco d’azzardo tradizionale che in quello online.

Nel 2024, MGA ha portato a termine 13 audit di conformità e 116 revisioni desktop.

I licenziatari hanno informato l’Autorità di 123 incidenti di sicurezza informatica tecnica, su cui sono state svolte delle indagini per garantire che nessuna attività autorizzata ne fosse influenzata negativamente.

Nel 2024 sono state inoltre emesse 35 avvisi, 25 sanzioni amministrative per un importo di 306.250 euro e raggiunti tre accordi transattivi regolamentari per un importo di 61.522 euro. Nel corso del periodo in esame, MGA ha inoltre sospeso due licenze e annullato otto.

Antiricilaggio e constrato al finanziamento del terrorismo

43 verifiche di conformità AML/CFT sono state avviate dalla FIAU o da MGA per suo conto. Sono state concluse 60 verifiche e sono state emesse 11 lettere di chiusura ai licenziatari che hanno affrontato i problemi identificati o i cui risultati delle verifiche di conformità non sono stati ritenuti gravi e/o sistematici.

Sono stati conclusi 60 esami e sono state emesse 11 lettere di chiusura ai titolari di licenza che hanno affrontato le problematiche individuate o i cui risultati degli esami di conformità non sono stati ritenuti gravi e/o sistematici.

La FIAU ha imposto misure correttive e/o sanzioni amministrative a sei titolari di licenza. Le sanzioni amministrative comminate ammontano complessivamente a poco meno di 185.000 euro. Sono stati condotti 37 colloqui con potenziali MLRO per garantire che i candidati soddisfino i requisiti di conoscenza e consapevolezza del quadro giuridico maltese in materia di AML/CFT.

Tutela sui giocatori e attività di controllo degli operatori

Nell’ambito degli sforzi per tutelare i giocatori e promuovere il gioco responsabile, sono state evase 3.372 richieste di assistenza (incluse quelle derivanti dal 2023). Per continuare a tutelare i fondi dei giocatori, sono state ricevute 1.897 segnalazioni relative ai fondi dei giocatori e sono state effettuate 27 estrazioni di dati durante il periodo di riferimento.

L’Autorità ha condotto 40 controlli sui siti web relativi al gioco responsabile ed emesso 27 lettere di osservazione che delineavano le problematiche e le aree di miglioramento.

Durante il periodo di riferimento, sono state effettuate circa 9.000 ispezioni presso Locali di Gioco (inclusi casinò e sale bingo commerciali), Locali di Gioco Controllati, Punti Vendita della Lotteria Nazionale (inclusi Punti Vendita della Lotteria Nazionale – Locali di Gioco Controllati) e Tombola No Profit.

Cooperazione nazionale ed internazionale

Nel 2024, MGA ha ricevuto 244 segnalazioni di scommesse sospette da parte dei titolari di licenza e ne sono state condivise 247.

MGA ha partecipato a 30 indagini in diverse giurisdizioni e collaborato con agenzie di controllo, organi di governo sportivo, unità di integrità e autorità di regolamentazione su 31 richieste di informazioni e partecipato a 39 scambi di dati.

L’Autorità ha ricevuto 85 richieste di collaborazione internazionale da altre autorità di regolamentazione e ne ha inviate 30.

Il CEO di MGA Charles Mizzi ha dichiarato: “Nell’ultimo anno abbiamo migliorato il nostro modo di lavorare, rafforzato i nostri processi interni e continuato a investire nelle persone e nei sistemi che supportano una regolamentazione efficace. Mentre il settore continua a evolversi, MGA rimane impegnata ad anticipare le sfide, ad adattarsi con determinazione e a mantenere gli standard che definiscono la reputazione di Malta come giurisdizione affidabile”.

PressGiochi