Malta: MGA migliora la supervisione normativa e delinea le priorità di vigilanza per il 2025

La Malta Gaming Authority sta potenziando il suo approccio di supervisione normativa e sta delineando le aree di interesse per la vigilanza nel 2025. Questi miglioramenti mirano a rafforzare la

La Malta Gaming Authority sta potenziando il suo approccio di supervisione normativa e sta delineando le aree di interesse per la vigilanza nel 2025. Questi miglioramenti mirano a rafforzare la sua supervisione del settore del gioco online, promuovendo al contempo la trasparenza nei confronti degli stakeholder.

Sulla base del suo attuale quadro basato sul rischio, la MGA sta migliorando tale quadro per un modello più basato su prove e focalizzato sui risultati. Questo approccio strategico consentirà all’Autorità di valutare e affrontare meglio i rischi del settore, di allocare le risorse in modo più efficace e di promuovere un contesto normativo più proattivo e reattivo.

Al centro di questa strategia di supervisione avanzata ci sono i temi normativi di conformità, protezione dei giocatori e integrità delle scommesse sportive. Dando priorità a queste aree chiave, MGA mira a sostenere i più elevati standard del settore e a rafforzare il suo ruolo di regolatore affidabile.

I principali risultati di questo raffinato approccio normativo includono:

Assegnazione delle risorse in base al rischio: indirizzare le risorse verso aree ad alto rischio per garantire interventi normativi più efficaci;

Maggiore collaborazione: rafforzare la collaborazione con gli operatori per promuovere la conformità e le migliori pratiche;

Gestione proattiva del rischio: anticipare e affrontare le sfide emergenti in un panorama dinamico del gioco.

Questo approccio è in linea con la strategia più ampia di MGA per rafforzare la resilienza del settore del gioco online, salvaguardare gli interessi dei giocatori e promuovere una maggiore fiducia degli stakeholder in un settore sostenibile e ben regolamentato.

PressGiochi