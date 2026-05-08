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Malta, MGA lancia una consultazione mirata sulla proposta di Carta sull’IA nel gaming

La Malta Gaming Authority (MGA) ha avviato una consultazione mirata su una proposta di Carta sull’Intelligenza Artificiale nel Gaming relativa all’uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale. La Carta proposta è

08 Maggio 2026

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La Malta Gaming Authority (MGA) ha avviato una consultazione mirata su una proposta di Carta sull’Intelligenza Artificiale nel Gaming relativa all’uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale.

La Carta proposta è stata sviluppata in collaborazione con la Malta Digital Innovation Authority (MDIA) ed è pensata per fornire linee guida volontarie, basate su principi, a sostegno di un utilizzo responsabile e trasparente dell’IA nel settore. È concepita per integrare i quadri normativi e regolamentari già esistenti, incluso l’AI Act dell’Unione Europea, tenendo conto allo stesso tempo del contesto operativo specifico dell’industria del gaming.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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