Malta. MGA, la FIAU pubblica una guida in preparazione del questionario sulla valutazione del rischio

L’Autorità desidera informare i licenziatari che sono disponibili ulteriori orientamenti, in preparazione del prossimo questionario di valutazione del rischio (REQ). Il REQ 2023 sarà reso disponibile dall’Unità di analisi dell’intelligence finanziaria (FIAU) sul portale della piattaforma di conformità e supervisione per la valutazione del rischio (CASPAR) per il completamento da parte dei soggetti a partire dal 1 marzo 2023. La scadenza per la presentazione delle richieste da parte degli operatori di gioco sarà il 13 aprile 2023. Al fine di facilitare questo processo, la FIAU ha pubblicato un modello REQ rivisto (per settore), consentendo alle persone interessate di iniziare la raccolta delle informazioni necessarie in anticipo, al fine di adempiere meglio a questo obbligo di conformità in modo tempestivo. Inoltre, per assistere ulteriormente le persone interessate, la FIAU fornirà anche una guida per ogni domanda in tutto il questionario stesso. Si ricorda agli operatori di gioco l’importanza di rispettare le rispettive scadenze, in quanto eventuali invii tardivi possono comportare una sanzione amministrativa emessa dalla FIAU. Per ulteriori informazioni sul processo REQ 2023, si consiglia ai licenziatari MGA di visitare questa pagina, che contiene tutte le informazioni pertinenti.

PressGiochi