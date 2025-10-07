Malta, MGA introduce uno strumento di autovalutazione per aiutare le persone a monitorare le proprie abitudini di gioco

Nel quadro del suo continuo impegno per la tutela dei giocatori, la Malta Gaming Authority (MGA) ha annunciato il lancio di uno strumento online di autovalutazione, disponibile in inglese e

Nel quadro del suo continuo impegno per la tutela dei giocatori, la Malta Gaming Authority (MGA) ha annunciato il lancio di uno strumento online di autovalutazione, disponibile in inglese e maltese, progettato per aiutare gli individui a riflettere sulle proprie abitudini e comportamenti legati al gioco d’azzardo.

Sviluppato in stretta collaborazione con diverse organizzazioni locali — tra cui Sedqa, Caritas Malta, la Fondazione OASI e la Responsible Gaming Foundation — lo strumento è completamente anonimo, gratuito e accessibile a tutti.

Basato sul Problem Gambling Severity Index — uno strumento di screening ampiamente riconosciuto e fondato su evidenze scientifiche — il questionario è composto da nove domande semplici. L’obiettivo è valutare il livello del comportamento di gioco di una persona, tenendo conto anche di influenze sociali e ambientali più ampie.

Lo strumento promuove la riflessione personale in modo accessibile, aiutando i giocatori a considerare se possano trarre beneficio dal contatto con professionisti del settore. Se i risultati indicano la necessità di un supporto ulteriore, l’utente verrà indirizzato a una delle organizzazioni partner, ciascuna delle quali rappresenta un punto di riferimento affidabile per consulenza e assistenza. Sono inoltre disponibili informazioni su strumenti per un gioco più sicuro, come l’impostazione di limiti o l’utilizzo di sistemi globali di blocco delle scommesse.

Questa iniziativa rappresenta un approccio collaborativo e centrato sulla persona alla protezione dei giocatori, lavorando fianco a fianco con enti locali di Malta e Gozo per garantire che chiunque viva situazioni di disagio legate al gioco non solo sia informato, ma anche supportato.

La MGA incoraggia i giocatori a utilizzare regolarmente lo strumento come mezzo per monitorare nel tempo eventuali cambiamenti nel proprio comportamento di gioco e mantenere consapevolezza di ogni possibile evoluzione.

PressGiochi