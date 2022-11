Malta. MGA incontra la delegazione ghanese per fornire suggerimenti sulla gestione delle lotterie

La Malta Gaming Authority ha recentemente accolto una delegazione del Ghana presso la sua sede di SmartCity. Le due entità hanno discusso di potenziali iniziative di condivisione delle conoscenze e di come la Ghana National Lottery Authority potrebbe trarre vantaggio dall’esperienza di Malta nell’attuazione dei cambiamenti necessari, trovando al contempo un equilibrio tra gli obiettivi normativi e le esigenze del settore.

Alla MGA è stata fornita un’istantanea delle prestazioni della lotteria ghanese, delle sfide affrontate e dei cambiamenti che potrebbe implementare in futuro.

Alla delegazione, a sua volta, è stata fornita una panoramica su cosa e come disciplina MGA, con particolare attenzione alle misure di gioco responsabile.

L’MGA ha anche illustrato il modo in cui le tasse sul gioco sono strutturate a Malta e come le modifiche – con la completa revisione legale avvenuta nel 2018 – sono state implementate in modo tale da garantire che l’Autorità fosse pronta a regolamentare negli anni a venire.

Dopo l’incontro, le parti hanno concordato di continuare a lavorare insieme e di istituire seminari su misura per assistere l’autorità nazionale della lotteria del Ghana nella pianificazione e nell’introduzione delle modifiche necessarie per regolamentare il settore delle lotterie moderne.

All’incontro hanno partecipato l’Alto Commissario del Ghana a Malta, S.E. Barbara Akoukor Benisa e una delegazione in rappresentanza della Ghana National Lottery Authority. Kinga Warda, Chief Officer – Policy & International Affairs, ha affermato che l’incontro con la delegazione ghanese è servito come un’ottima piattaforma per lo scambio di preziose prospettive sui settori delle lotterie maltesi e ghanesi, gli ambienti normativi e le sfide che entrambe le giurisdizioni devono affrontare, creando opportunità di collaborazione nel futuro.

“Accogliamo con favore tali opportunità di collaborazione e iniziative di condivisione delle conoscenze con altri regolatori e parti interessate del settore”, ha affermato Warda. “Una maggiore collaborazione si traduce in una maggiore efficacia nella supervisione di un ambiente di gioco sicuro e responsabile su tutta la linea”.

Pressgiochi