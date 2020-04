Malta: MGA firma protocollo d’intesa con il Malta Business Registry

La Malta Gaming Authority (MGA) e il Malta Business Registry (MBR) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa sulla cooperazione e lo scambio di informazioni.

L’obiettivo principale del presente protocollo d’intesa è facilitare le strette comunicazioni in corso tra le due autorità e sostenere un’efficace condivisione delle informazioni su questioni di reciproco interesse e settori politici.

Il presente protocollo d’intesa rafforzerà ulteriormente i meccanismi che consentono a entrambe le parti di individuare e adottare prontamente misure relative a eventuali problemi di non conformità alla legislazione applicabile, compresa la legislazione sui giochi come mezzo per preservare l’ordine pubblico.

Il protocollo d’intesa è entrato in vigore il 30 marzo 2020.