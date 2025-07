Malta: MGA e MFSA siglano un protocollo d’intesa per rafforzare la cooperazione normativa

La Malta Gaming Authority (MGA) e la Malta Financial Services Authority (MFSA) hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) volto a migliorare la collaborazione e a consolidare il rapporto di lunga data tra i due organismi di regolamentazione.

Questo accordo integra un MoU multilaterale già esistente tra il Sanctions Monitoring Board (SMB), la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), la MFSA e la MGA, che rimane in vigore e disciplina la cooperazione in settori legati all’antiriciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Sebbene il MoU multilaterale continui a fornire una solida base per il coordinamento in questi settori specifici, la MGA e la MFSA hanno individuato la necessità di un accordo bilaterale separato per disciplinare le loro relazioni più ampie. Il MoU appena firmato definisce una struttura per una più stretta cooperazione in settori di reciproco interesse normativo, con l’obiettivo di supportare ciascuna autorità nell’efficace svolgimento delle proprie funzioni.

Inoltre, il MoU include disposizioni relative alla formazione e all’istruzione, con l’obiettivo di dotare entrambe le autorità delle competenze e delle conoscenze necessarie in settori in cui potrebbero verificarsi sovrapposizioni normative. Questo impegno per il rafforzamento delle capacità mira a rafforzare le competenze istituzionali e a sostenere l’efficacia complessiva dei rispettivi quadri normativi.

Commentando il MoU, l’amministratore delegato di MGA, Charles Mizzi, ha dichiarato: “Questo accordo segna un altro passo avanti nel nostro impegno a rafforzare la collaborazione interagenzia. Il rapporto tra MGA e MFSA è importante e, attraverso questo MoU, non solo miglioriamo lo scambio di informazioni, ma promuoviamo anche un impegno condiviso verso elevati standard normativi e lo sviluppo professionale”.

L’amministratore delegato di MFSA, Kenneth Farrugia, ha dichiarato: “Il protocollo d’intesa che MFSA ha stipulato con MGA riflette il nostro impegno e i nostri sforzi per rafforzare i legami con le altre autorità locali, continuando a riconoscere il valore della collaborazione interistituzionale. Questo accordo rafforza la nostra reciproca cooperazione in materia di due diligence e applicazione delle normative, essenziale in considerazione della presenza di attori simili nei rispettivi settori che regoliamo e serviamo. Il protocollo d’intesa va oltre lo scambio di buone pratiche e informazioni, poiché si concentra anche sulla formazione dei nostri supervisori, che sono fondamentali per le operazioni quotidiane di entrambe le autorità”.

Questo protocollo d’intesa riflette la continua evoluzione della cooperazione normativa a Malta, garantendo che la vigilanza rimanga reattiva, coordinata e lungimirante sia nel settore finanziario che in quello del gioco d’azzardo.

