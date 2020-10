Malta. MGA e BOV collaborano ad un seminario online sull’industria del gioco

Bank of Valletta plc. (BOV) e la Malta Gaming Authority (MGA) hanno collaborato a un seminario online di un giorno incentrato sull’industria del gioco a Malta, che si è tenuto il 13 ottobre 2020. Questo seminario è servito da piattaforma per entrambe le entità per approfondire ulteriormente il modo in cui si relazionano al settore. In qualità di autorità di regolamentazione incaricata di supervisionare tutte le operazioni di gioco a/da Malta, la MGA ha fornito al BOV una panoramica del settore, inclusi i punti più salienti del quadro giuridico maltese, fornendo anche una spiegazione approfondita delle sue procedure normative, iniziando dai processi di onboarding delle licenze, fino alle procedure di monitoraggio continuo che adotta nei confronti delle persone autorizzate. La MGA si è concentrata anche su come il settore bancario e i suoi attori chiave siano un collegamento cruciale nell’ecosistema. Questo seminario ha fornito a BOV una maggiore comprensione del settore e la supervisione della MGA su di esso, in modo che a sua volta BOV possa implementare tale conoscenza nella sua interazione con l’industria.

