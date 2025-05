Malta. MGA comunica le modifiche alle procedure di System Audits, System Reviews e Compliance Audits

La Malta Gaming Authority (MGA) si impegna costantemente a migliorare i propri processi per garantirne l’efficacia e l’efficienza. In tale contesto, la MGA ha reso noto le recenti modifiche alle

La Malta Gaming Authority (MGA) si impegna costantemente a migliorare i propri processi per garantirne l’efficacia e l’efficienza. In tale contesto, la MGA ha reso noto le recenti modifiche alle procedure di System Audits, System Reviews e Compliance Audits.

Il 27 maggio 2024, MGA ha pubblicato un Aggiornamento Normativo relativo agli aggiornamenti apportati ai processi di audit/revisione. A seguito del feedback ricevuto dai fornitori di servizi di audit esterni e delle migliori pratiche individuate, la MGA ha rilasciato un chiarimento in merito all’Aggiornamento Normativo pubblicato lo scorso anno.

La MGA continuerà a valutare l’efficienza e l’efficacia dei propri processi e cercherà di migliorarli in linea con il feedback ricevuto, le lezioni apprese e le migliori pratiche individuate.

In particolare, in merito al System Audits: “Il Revisore Esterno nominato è tenuto a presentare la relazione completa in formato elettronico tramite il portale di MGA entro e non oltre sessanta giorni dalla data della Lettera di Incarico. Qualora il Fornitore di Servizi Approvato identifichi casi di non conformità durante questo periodo di revisione, il Licenziatario potrà esserne informato e richiedere una proroga del termine di ulteriori sessanta giorni. Durante questo periodo prolungato, il Licenziatario è vivamente incoraggiato ad affrontare e correggere eventuali problemi identificati nella propria documentazione e/o nei propri sistemi. In tali circostanze, il Fornitore di Servizi Approvato dovrà effettuare un nuovo audit dei problemi identificati e contrassegnarli come ‘Risolti’ nel Rapporto di Audit di Sistema. È importante notare che l’Autorità si riserva il diritto di rifiutare un Rapporto di Audit di Sistema a causa di un numero significativo di non conformità relative al Licenziatario”.

Si legge ancora nel documento: “L’Aggiornamento Normativo ha delineato le nuove modifiche di stato, nonché l’obbligo per il Revisore Esterno nominato di identificare i casi di non conformità e di informarne il Licenziatario.

Il Revisore Esterno deve registrare come il Licenziatario affronta e corregge i problemi identificati nell’ambito delle proprie politiche, procedure e/o sistemi per tutta la durata dell’Audit. Questi controlli devono essere sottoposti a un nuovo audit per garantire che possano essere contrassegnati come ‘Risolti in fase di Audit’.

In alternativa, è possibile utilizzare lo stato ‘Parzialmente Conforme’ se un controllo di audit risulta parzialmente conforme ai Regolamenti. In quest’ultimo caso, è necessario caricare un piano dettagliato come parte della Relazione di Audit finale, che deve includere le date di completamento previste per le modalità con cui il Licenziatario intende correggere i risultati ‘Parzialmente Conforme’.

Il Licenziatario, tramite il proprio Revisore Esterno, può richiedere una proroga una tantum della scadenza dell’Audit per risolvere e riesaminare i problemi identificati relativi ai sistemi e/o alla documentazione. L’approvazione di tale richiesta di proroga è a discrezione dell’Autorità. La richiesta deve essere corredata da una sintesi del/i problema/i e da un piano dettagliato di risoluzione. I tempi per la proroga saranno stabiliti dall’Autorità. Le proroghe sono concesse in base a criteri rigorosi e mirano a garantire la completa conformità”.

PressGiochi