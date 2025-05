Malta, MGA revoca la licenza di Oddsfly Limited

La Malta Gaming Authority (MGA) ha comunicato la cancellazione della licenza di Oddsfly Limited (persona autorizzata) recante il numero di riferimento MGA/B2C/260/2014.

L’Autorità ha stabilito che la Persona Autorizzata ha commesso le seguenti violazioni dei suoi obblighi normativi, che giustificano l’emissione dell’avviso di cancellazione.

La persona autorizzata non ha pagato i canoni annuali per gli anni 2018, 2019 e 2020, per un totale di € 75.000. Questo importo resta dovuto e pagabile all’Autorità.

La persona autorizzata non ha provveduto al versamento dei contributi di conformità applicabili pari a €29.814,52 e non ha rispettato il termine di pagamento applicabile come stabilito ai sensi del reg. 6 del Gaming Licence Fees Regulations. Tale importo era maturato fino al 6 agosto 2018 ed è ancora dovuto e pagabile all’Autorità.

L’Autorità ha inoltre preso in considerazione i seguenti motivi nel prendere la sua decisione:

La persona autorizzata non ha adempiuto ad uno o più obblighi applicabili in termini di qualsiasi strumento normativo o qualsiasi altra legge applicabile di Malta;

La persona autorizzata non ha adempiuto agli impegni finanziari per le sue operazioni;

La persona autorizzata è in bancarotta, insolvente o in liquidazione;

La persona autorizzata chiede un ordine, o è obbligata per qualsiasi mezzo o per qualsiasi motivo, a cessare le sue attività;

La persona autorizzata non ha pagato tempestivamente tutti gli importi dovuti all’Autorità;

L’Autorità, a sua esclusiva discrezione, ha stabilito che vi sono motivi sostanziali e sufficienti per sospendere l’autorizzazione.

A tutti gli effetti, il 7 agosto 2018 l’autorizzazione in questione è stata sospesa a causa di gravi violazioni degli obblighi normativi. A seguito di una valutazione globale, l’Autorità è ora convinta, sia in base al punto 10(1)(a) che (b) del regolamento, che la revoca del l’autorizzazione è la misura più appropriata e che le circostanze che hanno dato luogo alla sospensione non possono essere rettificate.

La persona autorizzata è inoltre incaricata di saldare senza indugio tutti i debiti nei confronti dell’Autorità per un importo di € 104.814,52. In conformità con il regolamento 6(4) del Gaming Licence Fees Regulations, gli interessi maturano sul saldo al tasso applicabile come stabilito ai sensi delle Income Tax (Interest Rate) Rules (S.L. 372.28), fino a quando il pagamento completo e finale è influenzato.

Mancata presentazione di osservazioni entro il termine stabilito e/o mancata regolarizzazione della propria posizione in conformità al quadro giuridico applicabile, comporta per l’Autorità la revoca della licenza e qualsiasi altra misura di esecuzione ritenuta necessaria.

Il presente avviso è emesso senza pregiudizio di ulteriori azioni regolamentari o legali che l’Autorità potrebbe intraprendere. L’Autorità si riserva espressamente il diritto di avviare qualsiasi altra procedura o misura esecutiva che ritenga opportuna in relazione ai debiti nei confronti dell’Autorità se la Persona autorizzata non rettifica di conseguenza la sua posizione.

