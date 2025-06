Malta: MGA comunica agli operatori una modifica alla direttiva 5 del 2018

La Malta Gaming Authority (MGA) ha notificato a tutti i titolari di licenza B2C che abrogherà l’articolo 13 della Direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (Direttiva 5 del 2018), con effetto dal 20 luglio 2025.

L’articolo 13 della Direttiva impone attualmente a tutti i titolari di licenza B2C online di includere informazioni relative alla Piattaforma di risoluzione alternativa delle controversie (ODR) e un link alla stessa nei propri termini e condizioni generali.

La modifica fa seguito all’adozione del Regolamento (UE) 2024/3228, che abroga il Regolamento (UE) n. 524/2013 e prevede la cessazione della Piattaforma ODR. In considerazione di questa evoluzione, tutti i titolari di licenza B2C sono tenuti a garantire che qualsiasi riferimento alla Piattaforma ODR venga rimosso dai propri termini e condizioni alla data di entrata in vigore, per evitare di indurre in errore i giocatori. Inoltre, MGA ha consigliato ai titolari di licenza B2C di fare riferimento al Regolamento UE per garantire il rispetto di tutti gli obblighi da esso derivanti.

