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Malta, MGA avverte sui siti web che si spacciano per operatori di gioco autorizzati

La Malta Gaming Authority (MGA) ha rilevato un fenomeno di siti web che si spacciano per operatori titolari di una licenza MGA, inducendo i consumatori a credere di essere autorizzati,

17 Luglio 2026

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La Malta Gaming Authority (MGA) ha rilevato un fenomeno di siti web che si spacciano per operatori titolari di una licenza MGA, inducendo i consumatori a credere di essere autorizzati, regolamentati o comunque abilitati dall’Autorità ai sensi del Gaming Act (Capitolo 583 delle Leggi di Malta) e dei relativi strumenti normativi.

Alla luce di ciò, la MGA richiama l’attenzione sui seguenti siti web attualmente attivi, identificati come siti che utilizzano in modo fraudolento riferimenti a licenze MGA: www.manekicasino.bet www.dragonaracasino.uk.com e www.slot-hunter.at

La MGA dichiara di non avere alcun collegamento con gli URL sopra elencati né con qualsiasi altro sito web, piattaforma e/o entità che si presenti falsamente come riconducibile all’Autorità o a operatori in possesso di una licenza MGA. Qualsiasi riferimento alla MGA e/o a licenze di gioco presumibilmente rilasciate dall’Autorità, riportato su tali domini, è falso e fuorviante.

La MGA ricorda ai consumatori di non utilizzare i servizi offerti da un’entità senza aver prima verificato che essa sia debitamente autorizzata dall’Autorità a fornire tali servizi. Gli operatori titolari di una licenza MGA sono infatti tenuti a rispettare rigorosi requisiti di legge a tutela dei consumatori, mentre le attività degli operatori privi di licenza non sono regolamentate e non offrono le garanzie previste dal quadro normativo in materia di gioco, rendendo le transazioni con tali soggetti potenzialmente rischiose per gli utenti.

La MGA invita infine il pubblico a verificare lo stato della licenza di qualsiasi operatore di gioco e/o sito web consultando il Registro ufficiale dei licenziatari (Licensee Register) messo a disposizione dall’Autorità.

 

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